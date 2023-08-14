



Мужчина заработал состояние на одежде своей подруги-шопоголика

Мужчина разбогател после того, как решил продать неношеную одежду своей подруги-шопоголика на Vinted, чтобы освободить место в их доме.



Согласно Mirror Пол Янг из Западного Йоркшира обратился на сайт распродаж после того, как его партнерша Стейси Уайт "заполнила весь дом" сотнями неиспользуемых вещей. По словам отца шестерых детей, даже после хранения в вакуумных пакетах наряды "вылезали из карниза" дома.



В конце концов, ему было предложено выставить вещи на продажу, и он разместил их на сайте под заголовком: "У моей девушки проблемы с расходами, поэтому здесь вся ее лишняя одежда. Доставка в течение 24 часов или менее". Всего за три недели, потратив пять часов на загрузку одежды на онлайн-площадку, Пол заработал 300 фунтов стерлингов.



Владелец компании по перевозке грузов из города Падси сказал: "Стейси - такой шопоголик, что она на равных общается с нашей посыльной. Она постоянно покупает, без остановки. Мы осматривали дом, пытаясь найти место для разных вещей, и отовсюду вываливались мешки и пакеты с одеждой. Шкафы были забиты вакуумными пакетами с вещами, которые она даже не носит. Они выходили из карниза дома, с чердака и из подвала. Мы собирались отнести их в благотворительный магазин, когда люди в Facebook предложили мне разместить все это на Vinted, чтобы посмотреть, смогу ли я получить хоть какие-то деньги".



Администратор Стейси, 43 года, сказала: "Я рада такой помощи. Я работаю много часов, и у меня не так много времени, чтобы делать все самой. Я не знала, насколько популярен этот сайт, но дополнительные деньги очень помогают оплачивать ежедневные счета".



Страница оказалась очень популярной: у приложения для перепродажи уже 1700 подписчиков, и теперь Полу приходится ежедневно ходить на почту, чтобы удовлетворить жаждущих покупателей.



Пол добавил: "Внезапно страница просто сошла с ума. Каждый вечер мы собирали вещи в мешки и отправляли их на почту, на Эври и во все эти камеры хранения. Я ежедневно ездил, чтобы все это отправить, люди также покупали оптом".



Пол поделился своей страницей Vinted на Facebook, где ее наводнили хвалебные отзывы женщин, причем многие из них признались, что хотели бы, чтобы их парни делали то же самое. Одна из женщин написала: "Каждой жене нужен Пол, чтобы делать винтаж, моя жизнь стала бы намного проще".

