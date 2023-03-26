



Муж Бейонсе стал самым богатым музыкантом в мире

Американский журнал Forbes в очередной раз обновил свой рейтинг миллиардеров. Согласно которому известный рэпер и продюсер Джей-Зи стал самым богатым музыкантом в мире. Состояние мужа певицы Бейонсе оценивается теперь в 2,5 млрд долларов.



Правда, в общем рейтинге он занимает скромное 1203-е место. Зато в списке музыкантов Джей-Зи уверенно обогнал сэра Пола Маккартни. До сих пор ни один из музыкантов в истории не владел таким солидным капиталом.



Важно при этом отметить, что установить такой рекорд Джей-Зи помогла не его успешная карьера в шоу-бизнесе, а алкоголь. Дело в том, что рэпер владел 50% акций торговой марки D’USSÉ. Это элитный коньяк. В феврале нынешнего года музыкант продал свою долю компании Bacardi. Это принесло Джей-Зи 750 миллионов долларов. Его капитал значительно увеличился.

