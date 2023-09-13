



MTV Video Music Awards: звезды сверкнули, чем только можно, на красной дорожке

В Ньюарке, штат Нью-Джерси, отгремела церемония вручения наград MTV Video Music Awards.



По данным Nakonu.com, основное внимание было приковано, скорее, не к музыкальному событию года, а к тому, что происходило на красной дорожке.



Многие знаменитости пошли на очень смелый шаг, прийдя на церемонию в настолько откровенных нарядов, что буквально не оставалось места для воображения. Среди отличившихся оказались Доджа Кэт и Тинаше. Первая пришла в сверкающем телесном платье из паутины, под который не надела бюстгальтер. Но знаменитость все же не забыла про трусики телесного цвета, которые практически не было заметно через паутину.



А вот Тинаше решила зайти дальше. Под черное платье, состоящее из прозрачной сетки, она решила и вовсе не надевать нижнее белье. Все неприличные места она закрыла черной лентой. Еще одна знаменитость, Тиффани Хэддиш, продемонстрировала фигуру в черном корсетном боди под прозрачным платьем, украшенным драгоценностями.









