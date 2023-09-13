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"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I
13.09.2023 15:12 Mignews | фото: X (Twitter)

"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I

Искусственный интеллект уверенно вступает в нашу повседневную жизнь, предлагая решения для рабочих задач и радуя нас новыми формами искусства. Одним из интересных экспериментов стало создание различных изображений. Ну, например, как бы выглядела пылающая в огне Москва, если бы ее изображали знаменитые художники.

Эти уникальные работы показала миру Ирина Мамина в своем Facebook.

"Искусственный интеллект создал интерпретации "Москва горит" в стилях различных художников. Вот несколько из них", — подписала свой пост Ирина.

Отметим, что эти картины нарисовала нейросеть Midjourney в соавторстве с Сергеем Моховым.

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Фоторепортаж
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 1
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 2
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 3
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 4
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 5
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 6
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 7
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 8
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 9
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 10
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 11
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 12
"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I | Фото 13
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