



"Москва горит" в стиле Пикассо, Ван Гога, Дали и др. ИИ создал картины. Часть I

Искусственный интеллект уверенно вступает в нашу повседневную жизнь, предлагая решения для рабочих задач и радуя нас новыми формами искусства. Одним из интересных экспериментов стало создание различных изображений. Ну, например, как бы выглядела пылающая в огне Москва, если бы ее изображали знаменитые художники.



Эти уникальные работы показала миру Ирина Мамина в своем Facebook.



"Искусственный интеллект создал интерпретации "Москва горит" в стилях различных художников. Вот несколько из них", — подписала свой пост Ирина.



Отметим, что эти картины нарисовала нейросеть Midjourney в соавторстве с Сергеем Моховым.



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