



Могли отравить? В расследовании смерти звезды "Друзей" произошел прорыв

В расследовании смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри произошел прорыв.



В таблоидах предполагают, что причиной трагедии послужила далеко не передозировка лекарством, которую мог допустить сам актер.



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Уточняется, что количество кетамина, которое было обнаружено в крови Перри, не могло вызвать смерть. Более того, в доме вообще не было найдено препарата.



Полиция до сих пор продолжает расследование относительно обстоятельств трегической потери известного актера.