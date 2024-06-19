Могли отравить? В расследовании смерти звезды "Друзей" произошел прорыв
В расследовании смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри произошел прорыв.
В таблоидах предполагают, что причиной трагедии послужила далеко не передозировка лекарством, которую мог допустить сам актер.
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Уточняется, что количество кетамина, которое было обнаружено в крови Перри, не могло вызвать смерть. Более того, в доме вообще не было найдено препарата.
Полиция до сих пор продолжает расследование относительно обстоятельств трегической потери известного актера.