



Модные тренды осень-2023: на что обратить внимание

Популярный украинский модельер Андре Тан рассказал о трендах осени в 2023 году.



1. Монохром



"Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый – в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть", - сказал модельер.



Тан советует обратить внимание на костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета.



2. Возврат нулевых



В этом году будут актуальными широкие карго, украшенные пуговицами кардиганы и смелые мотоциклетки. Также стоит обратить внимание на аксессуары: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.



3. Фактурная кожа



По словам модельера, в этом сезоне будут популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий или с вышивкой.



4. Костюм в полоску



"Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно", - считает Тан.



5. Изысканные высокие сапоги



Осенью 2023 года будут крайне актуальными высокие сапоги до колен. По словам модельера, они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.



