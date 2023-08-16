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Модные тренды осень-2023: на что обратить внимание
16.08.2023 21:12 Алина Груднева

Модные тренды осень-2023: на что обратить внимание

Популярный украинский модельер Андре Тан рассказал о трендах осени в 2023 году.

1. Монохром

"Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый – в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть", - сказал модельер.

Тан советует обратить внимание на костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета.

2. Возврат нулевых

В этом году будут актуальными широкие карго, украшенные пуговицами кардиганы и смелые мотоциклетки. Также стоит обратить внимание на аксессуары: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.

3. Фактурная кожа

По словам модельера, в этом сезоне будут популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий или с вышивкой.

4. Костюм в полоску

"Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно", - считает Тан.

5. Изысканные высокие сапоги

Осенью 2023 года будут крайне актуальными высокие сапоги до колен. По словам модельера, они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.

 

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