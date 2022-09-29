



Мобилизация: израильские паспорта пользуются большим спросом у евреев в РФ

После объявления в России частичной мобилизации израильские паспорта в стране стали пользоваться большой популярностью среди евреев.

Об этом в интервью журналу Mishpacha рассказал главный раввин РФ Берл Лазар.

"Все хотят израильский паспорт, но ждать приходится целый год", — рассказал главный раввин России.

Лазар не думает, что российские евреи вполне готовы покинуть страну.

"Люди хотят безопасности, иметь паспорт, если он им нужен. Но мы пока не видели волны алии — не было сокращения числа членов еврейской общины", — добавил раввин.

По словам Лазара, русские евреи хотят видеть сильную общину в России.

"Они хотят иметь какой-то источник силы, они хотят, чтобы община была на их стороне, если что-то случится", - отметил он.