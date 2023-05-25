



Мною двигала огромная любовь к Израилю. Извинения Галит Гутман



Телеведущая Галит Гутман "извинилась" утром 25 мая в прямом эфире утреннего шоу, которое она ведет на 12-м канале, после того, как на прошлой неделе она назвала ультраортодоксов “кровососами”.



По согласованию с руководством канала, Гутман сказала зрителям, что "после того, что я сказала и сразу же извинилась, для меня было важно сидеть здесь, в этом кресле, где это было сказано. Поэтому, прежде всего, я от всего сердца прошу прощения за свой стиль речи, за использованные мною слова. Всех, конечно, немного провели, потому что мы сидели и говорили о бюджете и фонде налога на недвижимость, и я от всего сердца говорила о будущем страны и о том, что будет с нашими детьми, я говорила о политиках, а не о целом секторе".



״לא התכוונתי למגזר שלם שהם ״מוצצי דם״… התכוונתי לפוליטיקאים שנבחרו ע״י אותו מגזר על מנת לייצג אותו …

עלק התנצלות לא מאמן לה למילה .

גברת גוטמן זו לא התנצלות.@netanyahu pic.twitter.com/5Quh4HZHec — Yosi Katz (@YosiKatz3) May 25, 2023

Она добавила: "Мне бы и в голову не пришло обвинять целый сектор. Самое печальное для меня то, что внутри этого пожара, несмотря на то, что вся страна кипит, есть тут государство в государстве, в воздухе витает протест, именно у меня была спичка в руке, и я смогла зажечь ее и эту историю снова, и я приношу свои извинения людям, которым было больно. На самом деле причина - не это, это произошло от очень большой любви к стране, а над так называемым стилем нужно еще поработать".