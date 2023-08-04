



"Мисс Москва" пожаловалась на двойные стандарты из-за "Барби истерии"

Новая "Мисс Москва" Ангелина Бреженская, которую подловили на пластике, пожаловалась на "двойные стандарты" из-за "Барби истерии".



Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.



"Барби истерия продолжается. Массовое подражание легендарному кукольному образу охватило весь интернет. Неожиданный поворот. Ведь быть идеальным в нынешнее время постыдно и не модно, не так ли", - пожаловалась она.



По словам Бреженской, из-за массового помешательства на внешности Барби, ей "пахнет двойными стандартами и лицемерием".