



Минпрос пытается помешать забастовке в школах

Министерство просвещения пытается предотвратить общенациональную школьную забастовку, которую планируют провести в среду, 22 марта.



По данным газеты "Маарив", мероприятие будет проходить с седьмого по двенадцатый классы по всей стране.



Директор северного подразделения министерства образования Орна Симхон написала директорам школ письмо, в котором пояснила, что занятия должны проходить в соответствии с графиком.



Она приказала рассылать уведомления родителям, учителям и ученикам на веб-сайтах и в социальных сетях.



