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Минпрос пытается помешать забастовке в школах
21.03.2023 13:10 Алина Груднева

Минпрос пытается помешать забастовке в школах

Министерство просвещения пытается предотвратить общенациональную школьную забастовку, которую планируют провести в среду, 22 марта.

По данным газеты "Маарив", мероприятие будет проходить с седьмого по двенадцатый классы по всей стране.

Директор северного подразделения министерства образования Орна Симхон написала директорам школ письмо, в котором пояснила, что занятия должны проходить в соответствии с графиком.

Она приказала рассылать уведомления родителям, учителям и ученикам на веб-сайтах и в социальных сетях.

 

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