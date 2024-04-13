



Между королем Чарльзом и Гарри может наступить перемирие - СМИ

Онкобольной король Чарльз III намерен встретиться со своим сыном принцем Гарри и его семьей, которые перебрались в США.



По данным Page Six, монарх хочет пригласить родственников в замок Балморал этим летом.



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"Я вижу, как Чарльз отчаянно хочет увидеть детей и протягивает оливковую ветвь Меган и Гарри. Он может решить, что жизнь слишком коротка. Балморал - действительно идеальное, спокойное место для воссоединения. Если он таки пришлет приглашение, то Гарри и Меган наверняка согласятся на визит", - сообщает источник, связанный с королевской семьей.



Предполагается, что больной раком монарх может помириться с сыном, чтобы наладить отношения с внуком и внучкой.