



Meta призвали остановить планы по допуску несовершеннолетних в метавселенную

Десятки правозащитных организаций и экспертов по детской безопасности призывают компанию Meta Platforms Inc. отказаться от планов по допуску несовершеннолетних в свой новый мир виртуальной реальности, пишет Bloomberg.



В ближайшие месяцы Meta планирует пригласить подростков и молодых людей присоединиться к своему метаверсионному приложению Horizon Worlds. Но группы и эксперты, подписавшие письмо, которое в пятницу было отправлено главному исполнительному директору Meta Марку Цукербергу, утверждают, что несовершеннолетние столкнутся с преследованиями и нарушениями конфиденциальности в приложении виртуальной реальности, которое находится только на ранней стадии.



В письме указывается на мартовский отчет Центра по борьбе с цифровой ненавистью, в котором говорится, что пользователи до 18 лет уже сталкиваются с преследованиями со стороны взрослых в приложении. Исследователи центра зафиксировали 19 эпизодов оскорблений, направленных на несовершеннолетних со стороны взрослых, включая сексуальные домогательства, во время 100 посещений самых популярных миров в Horizon Universe.



Минимальный возраст для посещения мета-приложения теперь составляет 18 лет.