



Мэрия итальянского города заплатит людям 50 тысяч евро из-за шума под окнами

Верховный суд Италии обязал мэрию Брешии выплатить семье 50 тысяч евро из-за “неспособности защитить ее от шума”. Люди жаловались на постоянный шум под окнами, потому что там были расположены ночные клубы.



Об этом пишет The Guardian.



Решение суда завершит процесс, продолжающийся уже 10 лет. Пара проживает в районе Кармин, который известен своей ночной жизнью. Она отстаивала права на "спокойную жизнь" и "отдых". Семья отмечала, что пережила много бессонных ночей из-за постоянного шума и разговоров пьяных людей под окнами.



Верховный суд признал "тяжелое положение пары", а также то, что шум от баров, ресторанов и клубов наносит вред здоровью людей.



Мэры других итальянских городов теперь обеспокоены тем, что это дело может создать прецедент и им придется выплачивать компенсации тысячам жителей, которые будут жаловаться на шум ночной жизни в городах. В частности, суд уже рассматривает иск от 29 жителей одного из районов Турина, требующих компенсацию в 1,2 миллиона евро.

