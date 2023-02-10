



Мемуары брата расстроили принца Уильяма

Принц Уильям крайне расстроен выходом в свет нашумевших мемуаров брата, принца Гарри, под названием "Запасной".



Об этом сообщает People.



По словам источников в королевских кругах, герцог Кэмбриджиский расстроен утверждениями брата в книге, где Гарри рассказал, будто Уильям на него напал во время ссоры из-за Меган Маркл.



"Уильям больше всех расстроен, и ему нужно время, чтобы успокоиться. Его изображали вспыльчивым и несимпатичным. Но я не думаю, что он отступит — вопрос в том, смогут ли они выйти за рамки этого и признать, что смотрят на вещи по-другому", - утверждает источник.