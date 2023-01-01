Новости » Life Style
Мелания Трамп появилась на публике впервые за долгое время
01.01.2023 19:48 Алина Груднева

Мелания Трамп появилась на публике впервые за долгое время

Супруга бывшего президента США Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике.

По данным WPTV, она пришла в роскошном платье на новогоднюю вечеринку в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Икона стиля облачилась в серебристое платье с длинными рукавами от Dolce & Gabbana. Образ бывшая первая леди США дополнила туфлями в тон.

В последнее время она редко появлялась на официальных мероприятиях. По словам журналистов, Мелания была в хорошем расположении духа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы