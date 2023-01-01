Мелания Трамп появилась на публике впервые за долгое время
Супруга бывшего президента США Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике.
По данным WPTV, она пришла в роскошном платье на новогоднюю вечеринку в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Икона стиля облачилась в серебристое платье с длинными рукавами от Dolce & Gabbana. Образ бывшая первая леди США дополнила туфлями в тон.
В последнее время она редко появлялась на официальных мероприятиях. По словам журналистов, Мелания была в хорошем расположении духа.
President Trump and First Lady Melania Trump— EyezontheHorizon 👁 👁 🇺🇸 (@Gunz_go_boom) January 1, 2023
NYE 2022 Mar-A-Lago pic.twitter.com/IDW5z5PLri