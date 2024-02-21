



Мать Пэрис Хилтон раскрыла неожиданную правду о питомцах знаменитости

Американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон клонировала любимую собаку, чихуахуа по кличке Даймонд Бэби, которая пропала во время фотосессии в 2022 году.



Неожиданную тайну о питомцах знаменитости раскрыла ее мама Кэти Перис в интервью Us Weekly по случаю 43-летия дочери.



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По ее словам, Пэрис "возродила" любимую собаку, которую воспринимала как своего ребенка, из стволовых клеток, благодаря чему у предпринимательницы теперь есть два клона-питомца - Даймонд и Бэби.



"Два маленьких близнеца, которые были клонированы, остаются вместе, ходят вместе, они как бы прижимаются друг к другу, как близнецы", - отметила Кэти.



Сестра Пэрис, светская львица и предпринимательница Ники Хилтон-Ротшильд не разделяет решение родственницы о клонировании.



"Назовите меня старомодной, но у нас есть домашнее животное, и мы его любим. Когда проходит время, мы хороним его на заднем дворе. Итак, эта концепция клонирования немного странная", - отметила она.