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Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter
17.11.2022 00:16 Алина Груднева

Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

Владелец Twitter Илон Маск выдвинул ультиматум оставшимся в компании сотрудникам.

 
По данным Bloomberg, о своих требованиях он им сказал в письмах, разосланных по электронной почте.
 
Согласно ультиматуму Маска, сотрудники должны согласиться на работу в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения с компенсацией.
 
Те, кто решится работать сверх нормы, должны были заполнить онлайн-форму до обозначенного в письме времени. Кто все же не согласен, может получить трехмесячное выходное пособие.

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