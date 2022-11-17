



Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

Владелец Twitter Илон Маск выдвинул ультиматум оставшимся в компании сотрудникам.

По данным Bloomberg, о своих требованиях он им сказал в письмах, разосланных по электронной почте.

Согласно ультиматуму Маска, сотрудники должны согласиться на работу в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения с компенсацией.

Те, кто решится работать сверх нормы, должны были заполнить онлайн-форму до обозначенного в письме времени. Кто все же не согласен, может получить трехмесячное выходное пособие.