



Масаи отказались от традиционной охоты на львов

Племя масаи, живущее в саванне на юге Кении и на севере Танзании практически полностью сохранило свой традиционный уклад жизни. Юноши-масаи проходят обряд обрезания, перед которым молодой человек обязан убить копьем льва. Сейчас это официально запрещено, но считается почётным и повышает социальный статус в обществе.



Разумеется, эта традиция несет угрозу популяции животных.



Но старейшины масаи, такие как 69-летний Мингати Саманья, прокладывают новый путь для молодых воинов общины, которых называют моранами.

Сейчас Саманья входит в число десятков старейшин, поощряющих моранов искать альтернативный способ доказать свою мужественность, включая участие в соревнованиях по легкой атлетике, метанию копья и прыжкам.



Недавно у подножия горы Килиманджаро юноши и девушки соревновались за медали и денежные призы. Состязания масаи также являются частью более широких усилий по сохранению традиций племени.



Популяция львов в экосистеме Амбосели, в которую входит заповедник Кимана, увеличилась в 10 раз за последние 20 лет. Это объясняется борьбой с браконьерством и компенсациями масаи за потерю скота, съеденного хищниками.