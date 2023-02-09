



МакГрегор предстал в образе Джобса в рекламе своего бренда

Звезда UFC Конор МакГрегор предстал в образе Стива Джобса в рекламе бренда виски Proper Twelve.



По данным Daily Mail, представляя свою продукцию, он спародировал церемонию объявления новинок Apple, одевшись, как и основатель техногиганта в синие джинсы, черную водолазку и кроссовки.



На рекламном фото Макгрегор даже встал в такую же позу, как Джобс, взявшись за бороду. В отличие от основателя Apple, который предпочитал минимализм и скромность, он облачился в эксклюзивную одежду от ведущих брендов. Что примечательно, логотип, представляющий напиток, тоже представляет собой яблоко.



"Дамы и господа, нет другого яблочного ликера с таким вкусом. Это немного ирландского яблочного волшебства. Виски Irish Apple теперь доступен для свадеб, похорон, вечеров драк и раунда шотов", — сказал МакГрегор в рекламе.