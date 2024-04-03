



Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханссон оказались родственниками

В очередном выпуске популярного шоу на PBS "В поисках ваших корней", ведущим которого является историк Генри Луис Гейтс-младший, было сделано удивительное открытие. Изучая генеалогические деревья знаменитостей, программе удается раскрывать давно утерянные семейные связи. В новом эпизоде, среди прочих гостей, присутствовала звезда сериала "Девочки" Лена Данэм. Гейтс сообщил 79-летнему актеру Майклу Дугласу, что он является дальним родственником 39-летней актрисы Скарлетт Йоханссон.



На последних страницах огромной книги, содержащей родословную Дугласа, была обнаружена фотография Йоханссон, что вызвало у актера искреннее удивление. "Ах, вы шутите!" — воскликнул он.



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"Ваша ДНК связывает вас с актрисой Скарлетт Йоханссон," — объявил Гейтс, на что Дуглас ответил: "Это удивительно."



"Это круто. Это настолько круто," — добавил Дуглас, после того как Гейтс разъяснил, что они разделяют идентичные участки ДНК на четырех разных хромосомах, которые прослеживаются по материнским линиям Йоханссон и ведут к еврейским общинам Восточной Европы.



"Это невероятно. С нетерпением жду следующей встречи со Скарлетт," — с энтузиазмом отметил Дуглас.



В одном из предыдущих эпизодов также было выявлено, что телеведущий Энди Коэн является родственником Йоханссон.



Лене Данэм также был представлен сюрприз: ее дальним родственником оказался Ларри Дэвид, создатель "Как избежать наказания за убийство". В 2017 году стало известно, что Дэвид и Берни Сандерс, которого Дэвид изображал в шоу SNL, являются кузенами в шестом колене.



"Это самая ценная информация, которую я когда-либо получала," — поделилась Данэм, узнав, что она и Дэвид разделяют несколько длинных идентичных сегментов ДНК.



"В поисках ваших корней", уже вышедшее на десятый сезон на PBS, в прошлом раскрыло и другие семейные связи знаменитостей включая открытие, что Джулия Робертс и Эдвард Нортон являются дальними кузенами, а также что легендарная Покахонтас — 12-я прапрабабушка Нортона.





