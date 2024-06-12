



Мадонна призвала мир защитить украинских детей. Видео

Знаменитая американская поп-дива Мадонна обнародовала видео с поддержкой Глобального Саммита мира, который состоялся накануне в Швейцарии. Она призвала к защите украинских детей.



"Везде, где есть конфликт, страдают дети. Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Этот список можно продолжать и продолжать. Мы можем не соглашаться со многими вопросами, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наши дети нуждаются в защите!" - написала в Instagram.



Певица заявила, что поддерживает защиту детей во всем мире: "Во всем мире. И я никогда не остановлюсь! Я надеюсь, что ты присоединишься ко мне".



Звезда показала своим поклонникам ролик с разрушенными в результате полномасштабного вторжения РФ жизнями маленьких украинцев, а также упомянула о детях, которых российские захватчики незаконно вывезли на свои территории. На опубликованных видеокадрах можно увидеть детей в разных странах и городах, вынужденно столкнувшихся с войной и страданиями.

