Бывшая жена Маска вышла замуж за известного актера
Бывшая жена американского миллиардера Илона Маска, 38-летняя британская актриса Талула Райли вышла замуж за 34-летнего актера Томаса Броди-Сангстера.
По данным таблоида The Sun, они поженились 21 июня.
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Церемония бракосочетания прошла в церкви Святого Георгия в Ансте, графство Хертфордшир.
Парочка познакомилась на съемках мини-сериала "Пистол". Молодожены держала свои отношения подальше от посторонних глаз. О помолвке британские актеры объявили год назад. Маск, с которым Талула расходилась дважды, поздравил пару.
Talulah Riley weds Love Actually's Thomas Brodie-Sangster in stunning ceremony https://t.co/i0yL9xNKvt— The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) June 22, 2024