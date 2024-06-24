



Бывшая жена Маска вышла замуж за известного актера

Бывшая жена американского миллиардера Илона Маска, 38-летняя британская актриса Талула Райли вышла замуж за 34-летнего актера Томаса Броди-Сангстера.



По данным таблоида The Sun, они поженились 21 июня.



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Церемония бракосочетания прошла в церкви Святого Георгия в Ансте, графство Хертфордшир.



Парочка познакомилась на съемках мини-сериала "Пистол". Молодожены держала свои отношения подальше от посторонних глаз. О помолвке британские актеры объявили год назад. Маск, с которым Талула расходилась дважды, поздравил пару.



