Macallan и Bentley выпустили эксклюзивный виски за $50 тысяч
Шотландская винокурня Macallan совместно с Bentley выпустили лимитированную серию эксклюзивного односолодового виски.
Напиток получил название The Horizon.
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Эксклюзивный виски был создан по случаю 200-летия винокурни The Macallan. Напиток будет выпускаться в уникальном вертикальном графине. Бутылка, емкостью 700 мл, была разработана и изготовлена в сотрудничестве с Bentley Motors. Она украшена золотой инкрустацией логотипов двух компаний.
По словам гендиректора Bentley Адриана Холлмарка, совместный продукт двух компаний воплотил в себе все самое лучшее от двух брендов.
Сам напиток создал мастер виски Кирстин Кэмпбелл. Он выстаивался в шести дубовых бочках. Говорят, что виски имеет ноты сухофруктов и специй, а также ароматы дуба и кожи. Крепость напитка - 46,6%.
Тираж ограничен всего 700 бутылками. Каждая из них будет стоить невероятные 50 000 долларов.
Macallan and Bentley launch Horizon whisky.— Monsieur Ponto (@monsieurponto) March 15, 2024
R955,972.52 a bottle pic.twitter.com/0Eg0gLbQ3K