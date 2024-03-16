



Macallan и Bentley выпустили эксклюзивный виски за $50 тысяч

Шотландская винокурня Macallan совместно с Bentley выпустили лимитированную серию эксклюзивного односолодового виски.



Напиток получил название The Horizon.



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Эксклюзивный виски был создан по случаю 200-летия винокурни The Macallan. Напиток будет выпускаться в уникальном вертикальном графине. Бутылка, емкостью 700 мл, была разработана и изготовлена в сотрудничестве с Bentley Motors. Она украшена золотой инкрустацией логотипов двух компаний.



По словам гендиректора Bentley Адриана Холлмарка, совместный продукт двух компаний воплотил в себе все самое лучшее от двух брендов.



Сам напиток создал мастер виски Кирстин Кэмпбелл. Он выстаивался в шести дубовых бочках. Говорят, что виски имеет ноты сухофруктов и специй, а также ароматы дуба и кожи. Крепость напитка - 46,6%.



Тираж ограничен всего 700 бутылками. Каждая из них будет стоить невероятные 50 000 долларов.