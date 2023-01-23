Новости » Life Style
Louis Vuitton представил кожаный бокс для бургеров за $2,5 тысячи – видео
23.01.2023 18:11 Наталья Богинская

Louis Vuitton представил кожаный бокс для бургеров за $2,5 тысячи – видео

Louis Vuitton представил свой последний уникальный дизайн в форме коробки для бургеров LV Flower Burger Box, в рамках его текущей коллекции Art of Dining. 

Продукция LV, как правило, разжигает аппетит потребителя, сфокусированного на предметах роскоши. Французский дом моды подтвердил этот эффект новым аксессуаром. 

Коробка изготовлена из кожи с цветочным орнаментом и бежевой подкладкой из микрофибры внутри, а также с функциональной застежкой-кнопкой. Набор содержит шесть подставок в цветах гамбургера: зеленый символизирует салат, красный помидор, желтый сыр и т.д. Стоимость такого предмета роскоши 2580 долларов.

Коробка для гамбургеров, являющаяся частью постоянной коллекции Art of Dining, дополняется корзиной для попкорна, тарелками, коктейльным шейкером и, конечно, набором трубочек.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы