



Louis Vuitton представил кожаный бокс для бургеров за $2,5 тысячи – видео

Louis Vuitton представил свой последний уникальный дизайн в форме коробки для бургеров LV Flower Burger Box, в рамках его текущей коллекции Art of Dining.



Продукция LV, как правило, разжигает аппетит потребителя, сфокусированного на предметах роскоши. Французский дом моды подтвердил этот эффект новым аксессуаром.



Коробка изготовлена из кожи с цветочным орнаментом и бежевой подкладкой из микрофибры внутри, а также с функциональной застежкой-кнопкой. Набор содержит шесть подставок в цветах гамбургера: зеленый символизирует салат, красный помидор, желтый сыр и т.д. Стоимость такого предмета роскоши 2580 долларов.



Коробка для гамбургеров, являющаяся частью постоянной коллекции Art of Dining, дополняется корзиной для попкорна, тарелками, коктейльным шейкером и, конечно, набором трубочек.