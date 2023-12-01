Louis Vuitton предлагает сапоги с имитацией голых человеческих ног
Осенние сапоги с названием Illusion от бренда Louis Vuitton поступили в продажу.
Обувь имеет вид человеческой ноги.
Дизайнеры сделали полную имитацию женских ног в обуви с белым носком выше лодыжки. Сапоги имеют полную и укороченную формы, а также учитывают цвет кожи покупательницы - заявлены две версии окраса.
Отмечается, что сапоги изготовлены из мягкой телячьей кожи и расписаны вручную, с выгравированными инициалами LV.
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Стоимость пары составляет 2470 долларов.