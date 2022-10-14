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Легендарный Ринго Старр снова заболел коронавирусом
14.10.2022 09:55 Ольга Белозерова

Легендарный Ринго Старр снова заболел коронавирусом

Легендарный музыкант, участник The Beatles, Ринго Старр отменил оставшуюся часть своего турне по Северной Америке после того, как снова дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

"Я уверен, что вы будете так же удивлены, как и я. Я снова дал положительный результат на COVID. Я посылаю вам мир и любовь", - написал Старр в Twitter.

Ранее в этом месяце сэр Ринго отменил выступления в нескольких штатах США, включая Мичиган и Миннесоту, а также в Канаде, после заражения коронавирусом.

 

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