Лауреатом премии Израиля в области юридических наук стал профессор Йорам Динштей
В среду, 1 февраля, министр просвещения Йоав Киш объявил имя лауреата премии Израиля в области юридических наук. Им стал профессор Йорам Динштейн. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством профессора Гиди Сапира, в составе профессора Габриэлы Шалев и профессора Рона Шапиры.
Обосновывая свое решение, комиссия написала: «Профессор Йорам Динштейн является одним из отцов-основателей международного права в Израиле, в научных кругах и за их пределами. Роль Динштейна в укреплении мирового статуса Израиля и израильской академии в области международного права является ключевой. Профессор Динштейн выдающийся академик, который занимал должности декана юридического факультета Тель-Авивского университета, ректора университета и его пятого президента. Помимо своих академических достижений, профессор Динштейн внес уникальный вклад в продвижение статуса государства Израиль на международной арене».
Премия Израиля является самой престижной премией, присуждаемой в государстве в разных сферах. В этом году премия Израиля вручается в следующих областях:
- В области гуманитарных и общественных наук, а также в области изучения иудаизма: за исследования философии и религиоведение, за исследования в области образования и юридических наук.
- В области точных наук: за исследования в области экологии, химии и естественных наук.
- В области культуры и искусства: пластическое искусство - живопись, скульптура, фотография; музыка и музыковедение; спорт.
- Премия за особые достижения: дело всей жизни и особый вклад в общество.