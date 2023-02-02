



Лауреатом премии Израиля в области юридических наук стал профессор Йорам Динштей

В среду, 1 февраля, министр просвещения Йоав Киш объявил имя лауреата премии Израиля в области юридических наук. Им стал профессор Йорам Динштейн. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством профессора Гиди Сапира, в составе профессора Габриэлы Шалев и профессора Рона Шапиры.



Обосновывая свое решение, комиссия написала: «Профессор Йорам Динштейн является одним из отцов-основателей международного права в Израиле, в научных кругах и за их пределами. Роль Динштейна в укреплении мирового статуса Израиля и израильской академии в области международного права является ключевой. Профессор Динштейн выдающийся академик, который занимал должности декана юридического факультета Тель-Авивского университета, ректора университета и его пятого президента. Помимо своих академических достижений, профессор Динштейн внес уникальный вклад в продвижение статуса государства Израиль на международной арене».



Премия Израиля является самой престижной премией, присуждаемой в государстве в разных сферах. В этом году премия Израиля вручается в следующих областях: