Lamborghini представили уникальный внедорожный суперкар – видео

Lamborghini Sterrato Opera Unica был создан компанией в честь 60-летия бренда. Автомобиль имеет под капотом 610-сильный силовой агрегат, позволяющий разгоняться до скорости 100 км/ч за 3,4 секунды. Инспирацией для создания уникальной окраски машины послужила "яркая синь морей и неба Сардинии".



Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica, 2023. A one-off created by Lamborghini's Ad Personam department as part of the company's 60th birthday celebrations.

