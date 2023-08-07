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Lamborghini представили уникальный внедорожный суперкар – видео
07.08.2023 06:29 Евгения Маркова

Lamborghini представили уникальный внедорожный суперкар – видео

Lamborghini Sterrato Opera Unica был создан компанией в честь 60-летия бренда. Автомобиль имеет под капотом 610-сильный силовой агрегат, позволяющий разгоняться до скорости 100 км/ч за 3,4 секунды. Инспирацией для создания уникальной окраски машины послужила "яркая синь морей и неба Сардинии".
 

Суперкар оснащен 19-дюймовыми дисками Morus, которые также используются в базовой версии Lamborghini Huracan Sterrato. Также машина имеет роскошный салон, отделка выполнена карбоном и кожей.

В новой внедорожной версии нового Lamborghini реализован специальный режим Rally, улучшающий комфортность езды по бездорожью. Сейчас существует только один экземпляр такого суперкара. Всего планируется выпустить 1499 таких машин.

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