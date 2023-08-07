



Lamborghini представили уникальный внедорожный суперкар – видео

Lamborghini Sterrato Opera Unica был создан компанией в честь 60-летия бренда. Автомобиль имеет под капотом 610-сильный силовой агрегат, позволяющий разгоняться до скорости 100 км/ч за 3,4 секунды. Инспирацией для создания уникальной окраски машины послужила "яркая синь морей и неба Сардинии".



Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica, 2023. A one-off created by Lamborghini's Ad Personam department as part of the company's 60th birthday celebrations.

1️⃣ pic.twitter.com/07q3cwZqvV — 𝕬𝖋𝖎𝖈𝖎𝖔𝖓𝖆𝖉𝖔 ™ (@KizoolSizam) August 5, 2023

Суперкар оснащен 19-дюймовыми дисками Morus, которые также используются в базовой версии Lamborghini Huracan Sterrato. Также машина имеет роскошный салон, отделка выполнена карбоном и кожей.



В новой внедорожной версии нового Lamborghini реализован специальный режим Rally, улучшающий комфортность езды по бездорожью. Сейчас существует только один экземпляр такого суперкара. Всего планируется выпустить 1499 таких машин.