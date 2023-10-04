



Кто будет представлять Израиль на MTV Awards в этом году?

Все музыкальные фанаты в Израиле гадают, кто же на этот раз будет представлять нашу страну на MTV Europe Awards. Повторит ли Ноа Кирел свой прошлогодний успех?



И вот сегодня MTV Israel огласило список кандидаток. Ими стали: Лиад Меир, Шира Маргалит, Анна Зак, Ноно и, конечно же, Ноа Кирел, которая, несмотря на свой юный возраст, вот уже пять лет представляет Израиль на этой церемонии.



Само шоу весь мир увидит в прямой трансляции 5 ноября. В Израиле мы увидим начало этого шоу в 8 часов вечера. Сначала покажут гостей на знаменитой “красной дорожке”, а в 9 часов вечера начнется сама церемония. Премия будет транслироваться в 150 странах.



Пока еще израильтяне могут участвовать в голосовании и существенно влиять на выбор кандидатки, а заодно и проголосовать в других международных категориях.



Все артистки в этом году очень плодотворно поработали и подарили поклонникам отличные новые хиты.



Хочется заметить, что если Ноа снова будет представлять Израиль, то в этом году, ей придется то, что называется “прыгнуть выше головы”. Всегда сложно превзойти самого себя, тем более, когда это не в первый раз. Напомним, что в прошлом году церемонию вел Канье Уэст, известный своим жутким антисемитизмом. И Ноа тогда вышла на церемонию в наряде с лицом Уэста поверх которого она надела впечатляющую звезду Давида. Это было весьма круто!