



Кортни Кардашьян выпустила жевачку для "женского здоровья"

Светская львица Кортни Кардашьян выпустила необычный продукт - жевательные продукты для здоровья женских половых органов.



По данным ВВС, новинка Lemme Purr в ее линии добавок под названием Lemme, как отметила бизнесвумен, позволит улучшить здоровье влагалища.



"Познакомьтесь с Lemme Purr: нашей новой жевательной резинкой для вагинального здоровья! Вагинальное здоровье — такая важная часть общего благополучия женщины (о которой мало говорят), поэтому мы так рады запустить это", — сказала Кортни в описании.



В рекламном ролике она лежит, когда возле нее по кругу бегут коты, после чего знаменитость показывает, как начинает есть жевательную резинку. По словам Кардашьян, в продукте используются ананас, витамин С и пробиотики.



"Подарите своей вагине сладкое удовольствие, которого она заслуживает (и превратите его в сладкое удовольствие)", — говорит она.

