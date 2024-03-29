



Король Чарльз ІІІ одобрил долгожданное нововведение в армии

Король Великобритании Чарльз ІІІ отменил 100-летний запрет на ношение бороды в британской армии.



По данным газеты Еxpress, соответствующий указ монарх подписал 28 марта.



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Такое решение было принято после опроса военных и резервистов, которые в большинстве случаев ответили, что нужно разрешить ношение бороды.



По словам главы армии генерала сэра Патрика Сандерса, изменения вступают в силу немедленно.



Военнослужащим разрешено носить "полную бороду" длиной от 2,5 до 25,5 мм. Красить ее нельзя, а волосы должны быть аккуратно подстрижены на шее и скулах. Борода должна быть ухоженной, то есть не допускаются пятна или неравномерный рост.

