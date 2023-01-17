



Коллекционер нашел утраченную копию книги "Оптика" Ньютона

Экземпляр фундаментального трактата Исаака Ньютона "Оптика", который он приобрел около 20 лет назад, оказался из личной библиотеки самого автора. Она считалась утраченной на протяжении многих десятилетий. Книга будет выставлена на продажу на ярмарке редких книг в Сан-Франциско 3-5 февраля 2023 года по цене 375 000 фунтов стерлингов.



Среди многих сфер интересов Исаака Ньютона были оптика и природа света. Все идеи в конце концов легли в основу последнего трактата Ньютона "Оптика", опубликованного в 1704 году. Труд стал значительным вкладом в науку, став в один ряд с "Astronomiae Pars Optica" Иоганна Кеплера и "Traité de la Lumière" Гюйгенса. Книга, в отличие от некоторых предыдущих работ Ньютона, была написана на английском, что делало ее гораздо более читабельной для аудитории.



Ньютон умер в 1727 году, не оставив авещания, и его книги были проданы вместе с другим имуществом Джону Хаггинсу, смотрителю Флотской тюрьмы. Хаггинс купил их в качестве подарка для своего сына Чарльза, ректора в Оксфордшире, а затем книги перешли к преемнику Чарльзу Хаггинсу в должности ректора, доктора Джеймса Масгрейва. Далее книги перешли к его сыну, сэру Джеймсу Масгрейву, и оставались в семье на протяжении многих поколений, пока значительная часть их библиотеки не была продана в 1920 году.



Когда ДиЛаура купил этот экземпляр более 20 лет назад у английского дилера редких книг в Западном Сассексе, ни покупатель, ни продавец не имели никакого представления о его истории. ДиЛаура описал свою находку как "событие, которое происходит раз в жизни коллекционера", и это действительно так.



“Коллекционеры и торговцы редкими книгами любят хорошие истории о переоткрытии”, – говорит Пом Харрингтон, владелец компании Peter Harrington Rare Books, занимающейся продажей книги.