



Китайский вундеркинд вырос обычным бездельником с претензиями к родителям

Бывший китайский вундеркинд, поступивший в университет в 10 лет и уже ставший докторантом по прикладной математике в 16, проводит дни, ничего не делая, и в плане денег полагается на родителей.



Как у каждого чудо-ребенка, у Чжан Синьяна своя история “не такого” роста личности.. В два с половиной года он за три месяца выучил более тысячи китайских иероглифов, а к четырем годам уже учился в начальной школе. Родившийся в скромной семье, Чжан воспользовался опекой своего отца и сумел пропустить несколько классов. В шесть лет он уже пошел в пятый класс, а к девяти годам его зачислили в третий класс средней школы. Однако в 10 лет, он уже поступил в Тяньцзиньский технологический и педагогический университет.



Будучи студентом, вундеркинд попал в заголовки новостей, поставив перед родителями ультиматум – либо они купили ему квартиру в Пекине, либо он бросил учебу. Мысль о том, что сын бросит учится была для родителей невыносима. Они сняли квартиру в столице, а сыну сказали, что купили ее. Покупка недвижимости была им не по средствам. Хоть отец Чжана тоже был одаренным ребенком, но жизнь не насыпала ему золото мешками. И отец надеялся, что сыну повезет больше.



Сегодня, в свои 28 лет, он так никем и не стал. Чжан по-прежнему живет в той арендованной квартире. У него нет работы, и он проводит большую часть своего времени, сидя и ничего не делая. Он считает, что этот простой образ жизни является истинным выражением счастья, и доволен тем, что полагается на своих родителей и случайные заработки, чтобы прокормить себя.



“Они мне это обязаны”, — сказал недавно Чжан. “Квартира, которую они мне так и не купили, сейчас должна стоить более 10 млн юаней ($1,4 млн)”.

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История Чжан Синьяна разделила китайский интернет. Одни обвиняют его за высокомерие и неуважение к родителям, в то время как другие называют его случай поучением для остальных родителей, которые слишком сильно давят на своих детей, тогда как следует просто позволить им наслаждаться детством.





