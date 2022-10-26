



КИПР И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ, ГОТОВНОСТЬ №1 – НАС ЖДЕТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МЕГА-ДВИЖ!

Жители и гости Кипра, разминаем наши ручки, ножки, тельца – готовимся к танцевальному мега-движу! Скоро на острове состоится фестиваль электронной музыки BEON1X Open Mind Music Festival, который претендует стать крупнейшим мероприятием Европы и Средиземноморья (на минуточку!).



Сейчас на пляже Пила (CTO Beach) работа кипит и днем, и ночью – идут последние приготовления, устанавливаются главные сцены, монтируются дэнс-площадки, проверяется техника, настраивается аппаратура. Параллельно с этим на пляже устанавливаются всевозможные водные аттракционы, волейбольные и другие площадки под пляжные виды спорта! За это летит в карму организаторов большой плюс – они позаботились и о тех, кто любит ночью танцевать, а днем спать, и о тех, кто любит совмещать ночные танцы и дневные развлечения, и о тех, кто ограничится аквапарком и площадками и… ладно, пусть на фоне звучит музыка. То есть, забота о духе и теле гостей фестиваля – на лицо.



Ах да, сразу уточнение для тех, кто не знает или забыл, или просто лень смотреть в карте, где находится пляж Пила (CTO Beach): это всего лишь в 11 км от Ларнаки – города, богатого историей и культурой, как, собственно, и весь Кипр.





Проходить BEON1X Open Mind Music Festival будет в рамках международного арт-кластера и в сотрудничестве с инфраструктурой греческой части острова Кипр. Как заявляют организаторы, этот фестиваль электронной музыки станет очередным этапом в создании уникального международного социокультурного проекта, призванного сделать Кипр новым центром современной культурно- музыкальной жизни.

А пока организаторы делают все для этого, я скажу вам вот что – воплотить эти желания и намерения удастся, и это показал первый, скажем так, пробный фестиваль электронный музыки, который проходил тоже в Ларнаке с 23 по 25 сентября и с 30 сентября по 2 октября. Тогда Кипр на уши ставили профессионалы, такие звезды мирового уровня, как Карл Кокс, Борис Брейча, Джейми Джонс, Лучано, Пол Калкбреннер вживую, Гай Гербер, Сатори вживую, Саша и Дигвид, Свен Вет, Дебора Де Лука, Челина Манухуту, Фатима Хаджи, Гай Джей. И это далеко не полный список (всех перечислить – строк не хватат, но уверяю, движуха была крутейшая).



Да и цель проекта благая. Организаторы фестиваля хотят создать на Кипре так называемый «Остров открытого разума» на перекрестке нескольких континентов, который будет в себе сочетать лучшее из мира музыки, искусства и истории. Конечно, реализация проекта BEON1X будет осуществляться не сразу – поэтапно, в течение трех лет (с 2022 по 2025 год), что сделает арт-кластер одним из крупнейших в мире социокультурных событий. Так почему бы нам, друзья, не помочь в этом – это же так просто: берем ноги в руки, включаем отличное настроение и идем танцевать! Да тут сплошные плюсы: движение – это жизнь, музыка – это радость, то есть, одним выстрелом можно убить двух зайцев – поправить моральное и физическое здоровье.



Ну и в конце – сюрприз: фестиваль электронной музыки BEON1X Open Mind Music Festival будет ежегодным. Так что те, кто по каким-то причинам не смогут отплясать на нем в этом году, готовьте свои ноги, руки и тельца на будущий год. Вы не можете позволить себе пропустить такое грандиозное события, не стать его частью, которая точно войдет в историю мировой культуры. Но это будет потом…



…А пока… таймер запущен – до открытия BEON1X Open Mind Music Festival остались считанные дни! Ключ поворачиваем – скоро взлетаем!

