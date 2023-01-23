



Ким Кардашьян выступила с лекцией в Гарварде и вызвала бурю в сети

Звезда телевидения Ким Кардашьян выступила с лекцией в Гарвардской школе бизнеса о своем успешном бренде нижнего белья SKIMS.



Об этом сообщает Fox Business.



"Вчера я выступала в Гарвардской школе бизнеса на курсе под названием HBS Moving Beyond DTC. Задачей класса было узнать о SKIMS, поэтому мой партнер Дженс и я говорили о нашем маркетинге, наших проблемах и наших величайших победах", - написала Кардашьян в сети.



Однако, пользователи сети раскритиковали Гарвардскую школу бизнеса за то, что Кардашьян была приглашена для проведения лекции.



"Это безумие. Гарварду должно быть стыдно за себя", - заявил один из комментаторов.



Другой отметил: "Значит, Гарвард снизил свои стандарты".

