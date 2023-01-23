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Ким Кардашьян выступила с лекцией в Гарварде и вызвала бурю в сети
23.01.2023 12:52 Ольга Белозерова

Ким Кардашьян выступила с лекцией в Гарварде и вызвала бурю в сети

Звезда телевидения Ким Кардашьян выступила с лекцией в Гарвардской школе бизнеса о своем успешном бренде нижнего белья SKIMS.

Об этом сообщает Fox Business.

"Вчера я выступала в Гарвардской школе бизнеса на курсе под названием HBS Moving Beyond DTC. Задачей класса было узнать о SKIMS, поэтому мой партнер Дженс и я говорили о нашем маркетинге, наших проблемах и наших величайших победах", - написала Кардашьян в сети.

Однако, пользователи сети раскритиковали Гарвардскую школу бизнеса за то, что Кардашьян была приглашена для проведения лекции.

"Это безумие. Гарварду должно быть стыдно за себя", - заявил один из комментаторов.

Другой отметил: "Значит, Гарвард снизил свои стандарты". 
 

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