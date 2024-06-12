Кевину Спейси негде жить
Звезда сериала "Карточный домик", актер Кевин Спейси погряз в многомиллионых долгах из-за судебного разбирательства в деле о домогательствах.
В этом он признался в интервью Пирсу Моргану.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По словам Спейси, его дом в Балтиморе пришлось выставить на продажу. Теперь актер лишен постоянного жилья, а его сбережения уже практически закончились.
"Мой дом продают на аукционе. Мне необходимо вернуться в Балтимор и убедиться, что все мои вещи в сохранности. Ответом на поставленный вами вопрос будет следующее: у меня нет уверенности в том, где мне теперь придется жить", - признался Спейси.