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Кевину Спейси негде жить
12.06.2024 21:42 Алина Груднева

Кевину Спейси негде жить

Звезда сериала "Карточный домик", актер Кевин Спейси погряз в многомиллионых долгах из-за судебного разбирательства в деле о домогательствах.

В этом он признался в интервью Пирсу Моргану.

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По словам Спейси, его дом в Балтиморе пришлось выставить на продажу. Теперь актер лишен постоянного жилья, а его сбережения уже практически закончились.

"Мой дом продают на аукционе. Мне необходимо вернуться в Балтимор и убедиться, что все мои вещи в сохранности. Ответом на поставленный вами вопрос будет следующее: у меня нет уверенности в том, где мне теперь придется жить", - признался Спейси.


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