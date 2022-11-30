



Кения страдает от нехватки бесплатных презервативов

Активисты в Кении бьют тревогу и жалуются на хроническую нехватку бесплатных презервативов по всей стране.



Как сообщает ВВС, жизненно важные товары обычно импортируются и распространяются бесплатно. Однако, из-за высоких налогов поставщики больше не предоставляют Кении бесплатные презервативы.



Активисты хотят добиться того, чтобы правительство отменило налоги, поскольку это поможет снизить количество новых случаев заражения ВИЧ. В Кении ежегодно регистрируется около 34 000 новых случаев заражения. Однако с 2020 года наблюдается неуклонный рост, особенно среди секс-работников.



Кении ежегодно требуется около 455 миллионов презервативов, но правительство может закупить только 150 миллионов. Сейчас упаковка с тремя презервативами стоит около одного доллара, что очень дорого для местного населения.



