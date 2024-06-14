



Кейт Миддлтон: Я еще не выбралась из кризиса

Принцесса Уэльская, заявила, что она делает "хорошие успехи" в своем выздоровлении от рака, и впервые за несколько месяцев появится на публике на официальном праздновании дня рождения короля Чарльза в субботу.



Принцесса Уэльская Кэтрин заявила в пятницу, что она делает "хорошие успехи" в своем выздоровлении от рака и впервые за несколько месяцев появится на публике на официальном праздновании дня рождения короля Чарльза в субботу, сообщает CNN.



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Кэтрин, у которой в марте был диагностирован рак, в своем новом заявлении в пятницу сказала, что она переживает "хорошие и плохие дни", проходя курс химиотерапии, и ожидает, что ее лечение будет продолжаться "еще несколько месяцев".



"Я делаю хорошие успехи, но, как известно всем, кто проходит курс химиотерапии, бывают хорошие и плохие дни", - сказала она.



"В плохие дни вы чувствуете слабость, усталость и вынуждена уступать своему организму. Но в хорошие дни, когда ты чувствуешь себя сильнее, ты хочешь извлечь максимум пользы из своего самочувствия", - добавила Кэтрин.



"Мое лечение продолжается и будет продолжаться еще несколько месяцев", - написала она. "В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием участвую в школьной жизни, уделяю личное время тому, что придает мне энергию и позитив, а также начинаю понемногу работать дома".

Она сказала, что надеется принять участие в еще нескольких мероприятиях в течение лета, но признает, что "еще не все потеряно".



"Я была потрясена всеми этими добрыми словами поддержки и ободрения за последние пару месяцев", - написала Миддлтон. "Это действительно имеет огромное значение для нас с Уильямом и помогло нам обоим пережить трудные времена".



"Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Я принимаю каждый день таким, каким он приходит, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе взять это столь необходимое время для выздоровления".

