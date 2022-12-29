



Кейт Хадсон пожаловалась на диету ради роли в фильме

Популярная голливудская актриса Кейт Хадсон пожаловалась, что ей пришлось сесть на диету ради новой роли в фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица".



Об этом сообщает Daily Mail.



По данным издания, актрисе пришлось "сидеть" на огуречной диете, чтобы быть в форме. В то же время, остальные актеры наслаждались "коктейлями".



Пока коллеги по съемке наслаждались процессом поглощения вкусных напитков, Кейт пришлось поглощать огурцы, чтобы сняться в сцене возле бассейна, где она была в оранжевом купальнике.



"Когда все пили апероль, я ждала, когда эта сцена будет снята. И я думала: ну ладно, возьму еще один огурец", — пошутила она.



