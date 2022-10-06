



Картину Шагала, украденную нацистами, выставят на аукцион в Нью-Йорке

Картина Марка Шагала, вошедшая в число 15 работ, украденных нацистами и возвращенных Францией наследникам пострадавших семей, поступит в продажу в следующем месяце в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Phillips. Картина "Отец" написанная в 1911 году, будет выставлена на аукцион 15 ноября.



Холст был куплен в 1928 году польско-еврейским скрипичным мастером Давидом Цендером, который потерял свое имущество, когда был вынужден переехать в Лодзинское гетто.



Депортированный в Освенцим, где были убиты его жена и дочь, скрипичный мастер выжил и переехал во Францию ​​в 1958 году, где умер в 1966 году, так и не вернув картину, которая сейчас оценивается в 6-8 миллионов долларов.



Тем временем работа снова появилась на выставках, и оказалось, что ее купил сам Марк Шагал, вероятно, в период между 1947 и 1953 годами, не зная ее происхождения, как утверждают аукционный дом и министерство культуры Франции.



После того, как художник русского происхождения умер во Франции в 1985 году, его картина "Отец" в 1988 году поступила в национальные коллекции, а затем была передана в Центр Помпиду и хранилась в Музей еврейского искусства и истории в Париже.



Французский парламент в начале года единогласно принял закон о возвращении 15 художественных работ еврейским семьям, ограбленным нацистами. Тогдашний министр культуры Розелин Бачело назвала это историческим "первым шагом", отметив, что другие украденные произведения искусства и книги все еще хранятся в государственных коллекциях.



Наследники Цендера решили продать картину, что является распространенным сценарием, "когда работа возвращается спустя долгое время после того, как она была украдена", потому что "у вас есть несколько наследников, а сама работа не может быть разделена", сообщил заместитель председателя аукциона Phillips Джереми Эвартс.

