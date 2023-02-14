



"Конец стигме". Известная модель призывает женщин говорить о мастурбации

Известная модель призналась, что хочет положить конец "глобальной стигматизации", связанной с разговорами о женской мастурбации, и обратилась к миру с призывом обсудить эту проблему.



Кара Делевинь уверенно высказалась на эту тему и заявила, что в то время как мужчины спокойно говорят о мастурбации, для женщин эта тема по-прежнему табу.



Голливудская светская львица призналась, что хочет пролить свет на эту тему, так как она призывает женщин "говорить о сексе" и "удовольствиях", которыми женщины наслаждаются в жизни.



На этой неделе она рассказала журналу Stellar Magazine: "[Существует] глобальная стигматизация, особенно среди женщин, в отношении разговоров о сексе, просьб об удовольствии, о том, чего ты хочешь и что тебе нравится, и постоянного стремления угодить мужчине, и я хотела бы прорваться через это".



Смелое заявление Кары Делевинь последовало после выхода ее широко обсуждаемого на BBC документального сериала "Планета секса", который появится в эфире в Великобритании в конце года.



Шестисерийный сериал рассказывает о супермодели, как она исследует свое "путешествие к самопознанию", путешествуя по миру и обсуждая эту тему с другими людьми.



