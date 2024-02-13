



Канье Уэст объяснил, зачем показывает всем свою жену почти голой

Скандальный рэпер Канье Уэст объяснил, зачем постоянно выводит свою жену Бьянку Цензори практически голой на публику.



"Я просто хочу сказать несколько слов о том, что я запостил свою жену трижды специально. Я хочу сказать, что я выпустил альбом, а люди все еще спрашивают в комментариях, почему я это делаю. Зачем? Затем, что она делает меня счастливым. Вам нравится моя музыка, потому что я счастлив. Понимаете? Поэтому никогда не пишите негатив. Если вам не нравится моя страница и не нравится, что я пишу, идите в ж*пу", - сказал он.



Рэпер потребовал, чтобы от него, "короля", отстали, хотя ему на хейт, который льется в интернете, "все равно".



"Я буду постить жену столько, сколько хочу. Иди и запости свою жену", – добавил он.

