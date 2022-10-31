



Канье Уэст: еврейский врач мог меня убить

Скандальный рэпер Канье Уэст отличился очередным антисемитским высказыванием.

Он сказал, что "еврейский доктор" хотел, чтобы музыкант принял лекарство, которое "могло его убить".

Уэст утверждает, будто врач поставил ему неправильный диагноз в отношении проблем с психическим здоровьем. Ранее он говорил, что у него биполярное расстройство.

"Если бы я сейчас принимал лекарства, это были бы снова Майкл Джексон и Принц. Но поскольку мне из-за ошибочного диагноза я не принимал лекарства, я могу говорить с вами, ребята, ясно и четко", - сказал он, сделав отсылку на музыкантов, умерших от передозировки.