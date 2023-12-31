



Канделаки и Мизулина: “высокие отношения”

Екатерина Мизулина получила официальное приглашение от Тины Канделаки на премьеру новогоднего фильма “Иван Васильевич меняет все”.



После происшествия с “голой вечеринкой” фильм стопнули и стали вырезать и переснимать сцены с Киркоровым.



Мизулина, правда, еще до того отказалась появиться на премьере. И когда она узнала об отмене премьерного показа, то написала у себя в телеграме, мол, хорошо, что отказалась. На что Канделаки не смолчала и ответила:



“Катя, зря отказались. Кино очень хорошее. Уверена, будет пользоваться заслуженной популярностью у российского телезрителя.



Так что ничего страшного. В другой раз обязательно приходите”.



