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Канделаки и Мизулина: “высокие отношения”
31.12.2023 00:30 MIGnews.com

Канделаки и Мизулина: “высокие отношения”

Екатерина Мизулина получила официальное приглашение от Тины Канделаки на премьеру новогоднего фильма  “Иван Васильевич меняет все”.

После происшествия с “голой вечеринкой” фильм стопнули и стали вырезать и переснимать сцены с Киркоровым.

Мизулина, правда, еще до того отказалась появиться на премьере. И когда она узнала об отмене премьерного показа, то написала у себя в телеграме, мол, хорошо, что отказалась. На что Канделаки не смолчала и ответила: 

“Катя, зря отказались. Кино очень хорошее. Уверена, будет пользоваться заслуженной популярностью у российского телезрителя.

Так что ничего страшного. В другой раз обязательно приходите”.

 

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