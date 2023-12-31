Канделаки и Мизулина: “высокие отношения”
Екатерина Мизулина получила официальное приглашение от Тины Канделаки на премьеру новогоднего фильма “Иван Васильевич меняет все”.
После происшествия с “голой вечеринкой” фильм стопнули и стали вырезать и переснимать сцены с Киркоровым.
Мизулина, правда, еще до того отказалась появиться на премьере. И когда она узнала об отмене премьерного показа, то написала у себя в телеграме, мол, хорошо, что отказалась. На что Канделаки не смолчала и ответила:
“Катя, зря отказались. Кино очень хорошее. Уверена, будет пользоваться заслуженной популярностью у российского телезрителя.
Так что ничего страшного. В другой раз обязательно приходите”.