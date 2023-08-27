



Как вернуть к жизни "утопленника": советы бывалых

Можно ли спасти свой любимый автомобиль после затопления. Многие скажут – нет, конечно. И окажутся… не правы, потому что спасти "утепленника" можно. Помним, что даже небольшое подтопление авто чревато серьезными последствиями. И тут главное, знать некоторые нюансы, но невероятно важные.



Давайте разберемся, что стоит делать владельцам в случае, если автомобиль затопило. Подобное повреждение имеет очень специфический характер и спасти машину при достаточно серьезном подтоплении практически нереально.



Но начнем сначала. Условно уровень подтопления авто можно разделить на три части:

вода до порогов;

вода на уровне пола в салоне;

вода по нижнему краю стекла.

В любом из трех случаев авто нельзя заводить и если аккумулятор в момент затопления все еще стоял на авто, то его нужно срочно снять во избежание дальнейшего повреждения блоков автомобиля. Единственный способ переместить подтопленный автомобиль на СТО – буксировка.



Стоит помнить, что все важные разъемы автомобиля (а у электрокаров и высоковольтная батарея) помещены в водонепроницаемые контейнеры, что делает минимальным риск поражения электрическим током, но все же водителям лучше использовать защиту при контакте с электропроводкой в подтопленном авто.



Вода до порогов



Наименее опасный уровень подтопления, ведь в нижнюю часть авто редко устанавливают негерметичные элементы или какие-то важные блоки. В то же время, если владелец видит отклонение от нормы, то стоит сразу обратиться в сервис. Чаще всего вода при таком уровне подтопления авто просто может частично вымыть смазку из всех узлов и агрегатов в нижней части авто.



Вода над порогами или внутри



Автомобиль желательно частично разобрать, просушить все видимые мокрые элементы и только после этого пытаться его оживлять. Часть блоков может полностью выйти из строя, так как они, к примеру, защищены от брызг, а сдавлением воды при погружении под воду уже справится не могут. Также придется снимать обшивку пола, чтобы ее как минимум просушить, а как максимум – заменить на новую.



Вода в машине до нижнего края стекла



В большинстве случаев такой уровень подтопления считается критическим. Все дело в том, что при погружении авто под воду выше уровня остекления страдает абсолютное большинство электронных блоков, а вода может попасть внутрь двигателя. Одной из самых серьезных неприятностей в этой ситуации является затопление проводки, которую придется менять в сборе



Вывод



В зависимости от уровня повреждений, затопленное авто может потребовать разного уровня внимания к себе. Так, при вымывании смазки будет достаточно только комплексно обслужить автомобиль, слить воду из некоторых полостей, а также добавить смазки, там, где ее стало меньше или она стала разбавленной.



При более серьезном подтоплении выше уровня порогов, владельцу следует обязательно разобрать, просушить и проверить на работоспособность все электронные блоки авто перед первым запуском. Стоит также обратить особое внимание на редуктора, дифференциалы, раздатки и двигатель, где масло могло смешаться с водой и утратить свои свойства.



В случае полного затопления авто потребуется полный разбор автомобиля, тщательный и детальный анализ поврежденных блоков и компонентов авто. После этого придется принять непростое решение о том, есть ли смысл восстанавливать поврежденный автомобиль или лучше с ним распрощаться, распродать уцелелые детали и задуматься о покупке нового авто.