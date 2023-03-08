



К 2040 году количество пластика в океанах Земли может утроиться - исследование

Эксперты заявили, что количество пластика, попадающего в мировой океан, поднялось до "беспрецедентного" уровня с 2005 года. Согласно рецензируемому исследованию, проведенному американской организацией "5 Gyres Institute", к 2019 году в океанах плавало около 171 триллиона пластиковых частиц.



Исследователи прогнозируют, что загрязнение морской среды пластиком может вырасти в 2,6 раза к 2040 году, если не будут приняты юридически обязательные глобальные политики во всем мире.



В исследовании рассматривались данные о загрязнении пластиком на уровне поверхности с 11 777 океанских станций в шести основных морских регионах за период с 1979 по 2019 год.



"Мы обнаружили тревожную тенденцию к экспоненциальному росту микропластика в мировом океане с начала тысячелетия. Нам нужен сильный юридически обязывающий глобальный договор ООН о пластиковом загрязнении, который остановит проблему в источнике", — заявил Маркус Эриксен, соучредитель 5 Gyres Group.



Микропластик особенно опасен для океанов, поскольку он не только загрязняет воду, но и повреждает внутренние органы морских животных, которые ошибочно принимают пластик за пищу.



Эксперты заявили, что уровень загрязнения моря пластиком в океанах был недооценен.



"Цифры в этом новом исследовании ошеломляют и почти не поддаются пониманию", — сказал Пол Харви, ученый и эксперт по пластмассам из австралийской консалтинговой компании Environmental Science Solutions, занимающейся вопросами сокращения загрязнения.

