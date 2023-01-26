



Известного отрицателя Холокоста Ника Фуэнтеса снова забанили в Twitter

Аккаунт в Twitter известного сторонника превосходства белой расы и отрицателя Холокоста Ника Фуэнтеса был заблокирован в среду, менее чем через 24 часа после его восстановления.



Об этом сообщает издание The Hill.



Фуэнтес опубликовал фотографию своей заблокированной учетной записи в Telegram с подписью: "Ну, это было весело, пока это длилось".



После разблокировки Фуэнтес опубликовал короткое видео, рекламирующее президентскую кампанию Канье Уэста 2024 года. Видео содержало явную отсылку к антисемитскому посту Уэста, в котором он угрожал пойти "на смертельную аферу против еврейского народа".



В Twitter пока не прокомментировали блокировку Фуэнтеса.