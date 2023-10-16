



Израиль в состоянии войны: 3000 харедим хотят присоединиться к ЦАХАЛу

Более 3000 ультраортодоксальных граждан обратились в резерв ЦАХАЛа после террористической атаки ХАМАСа. Как сообщает портал Walla со ссылкой на источники, “знакомые с процессом набора персонала”, ожидается, что около 70% заявок от них будут приняты.



"Это резервная служба, но в то же время все зарегистрированные пройдут полный процесс мобилизации, и их можно будет призывать в будущих войнах, операциях или кризисах в области здравоохранения в Израиле", – отмечает издание.



Портал отмечает, что они являются харедим, которые уже достигли возраста освобождения от военной службы. Те, кто будет принят, пройдут курс, предназначенный в первую очередь для мужчин-харедим в возрасте от 26 до 39 лет. В рамках курса они пройдут трехнедельную подготовку и “в конце концов вступят в резервную систему в качестве солдат”.



“За одну неделю 3000 ультраортодоксов выразили желание вступить в ряды израильской армии, что представляет собой большую переменц, и каждый день у нас происходят десятки дополнительных регистраций”, – сообщил изданию источник.