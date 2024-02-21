



Израиль откажется от участия в Евровидении, если песню дисквалифицируют

Ynet сообщает, что песня Израиля на "Евровидении 2024" может быть дисквалифицирована из-за политических текстов.



Ссылаясь на "европейские источники", Ynet утверждает, что песня содержит политические высказывания - то, что многие наблюдатели предположили после того, как стало известно, что она называется "Октябрьский дождь".



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KAN - израильский вещатель "Евровидения" - быстро созвал совет, чтобы обсудить возможную дисквалификацию. Газета пишет, что было решено, что если песня будет дисквалифицирована из-за ее политического содержания, Израиль откажется от участия в конкурсе, а не изменит слова или поменяет песню.



В беседе с Ynet израильский вещатель сказал: "Мы не будем менять текст или песню, даже ценой того, что Израиль не будет участвовать в "Евровидении" в этом году".



Израиль планирует отправить на конкурс Эден Голан. Это произошло после того, как она победила в конкурсе HaKokhav HaBa в начале этого месяца.

Выбрать ее песню было поручено комиссии, в которую вошли музыкальные эксперты и профессионалы телевидения.



Ранее на этой неделе стало известно, что лидером конкурса стала песня под названием "Октябрьский дождь", которая, как предполагают многие, отсылает к терактам в Израиле 7 октября.