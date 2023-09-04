



Исследование выявило эффект "Кота в сапогах" в разговорах людей с животными

Кот в сапогах с его фирменными ботинками и огромными глазами, пожалуй, один из самых милых персонажей в истории мультфильмов. Ученые использовали имя сказочного персонажа, чтобы описать необычный эффект, пишет DailyMail/



В новом исследовании ученые из Университета Линкольна попросили участников поговорить с собаками с глазами разного размера.



Они обнаружили, что женщины говорили более высоким голосом, обращаясь к собакам с большими глазами. У мужчин такой закономерности выявлено не было. Команда назвала это "эффектом Кота в сапогах" и заявила, что он выявляет ключевые различия в том, как мужчины и женщины воспринимают "привлекательность".



В исследовании команда привлекла 21 мужчину и 24 женщины, которых попросили поговорить с фотографиями собак 12 различных пород.

Фотографии были обработаны так, что глаза каждой собаки были на 15 процентов меньше, на 15 процентов больше или на 30 процентов больше, чем обычно.



Женщины также оценили собак с большими глазами как более молодых, чем собак с меньшими глазами.

Хотя причина этого эффекта остается неясной, исследователи полагают, что это связано с явлением, называемым неотенией, при котором животные с большими глазами воспринимаются как более молодые.



Однако исследователи обнаружили, что эффект "Кота в сапогах" имеет предел. Когда размер глаз становится слишком большим и выглядел неуместно, собаки воспринимались как тревожные и пугающие, а тон голоса у людей понижался при общении с ними.

